Трагедія біля укриття в Києві: прокуратура розповіла, чи був охоронець п'яним

За словами Єфімова, медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим.

Трагедія в Києві

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Київ ракетами з ОТРК "Іскандер". Сили ППО збили всі ракети, однак їх уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі.

В результаті падіння уламків російських ракет в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. В момент падіння уламків вони знаходились поблизу укриття, тому що поліклініка була зачинена.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер міста Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов'язків на час слідства голову Деснянського району.

При цьому в Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Деснянському районі. А Київські укриття тим часом будуть відкриті на постійній основі навіть попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.

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