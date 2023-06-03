Трагедія біля укриття у Києві: керівника поліклініки відправили під домашній арешт

Суд у столиці відправив керівник поліклініки під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозру чотирьом фігурантам справи про загибель людей біля закритого укриття у Києві. Їх підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Росія атакувала Київ ракетами, сили ППО збили всі ворожі цілі, але уламки впали у декількох районах столиці.

Зокрема, у Деснянському районі уламки ракети впали біля укриття поліклініки. Внаслідок інциденту загинули дитина, її мама та ще одна жінка. Виявилося, що люди бігли до укриття, яке на момент обстрілу було закритим.

Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом, а трьох чиновників та охоронця затримали.

Після трагедії у Києві та по всій Україні проводять перевірки укриттів. Такий наказ дав президент Володимир Зеленський.

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