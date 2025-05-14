Трагедія в АПЛ. Футболіста "Ноттінгем Форест" ввели у штучну кому: що сталося

Нігерійський нападник "Ноттінгем Форест" Тайво Авонії опинився у реанімації після інциденту, який трапився під час матчу 36-го туру АПЛ проти "Лестера" (2:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "лісників".

Що сталося з Тайво Авонії

На 83-й хвилині гри 11 травня Авонії вийшов на заміну. Через шість хвилин він міг забити, але не влучив у порожні ворота.

Під час стрибка, коли форвард намагався дотягнутися до м'яча, він по інерції заїхав у ворота та зіткнувся із захисником "Лестера" Факундо Буонанотте, після чого животом врізався у штангу. Попри травму, Авонії дограв матч до фінального свистка.

Інцидент викликав обурення у власника клубу Евангелоса Марінакіса, який після гри публічно запитав у тренера команди Нуну Ешпіріту Санту, чому той не замінив гравця одразу після зіткнення.

Однак у клубі заперечують будь-які конфлікти.

"Правда полягає в тому, що не було жодного конфлікту - ні з Нуну, ні з кимось іншим, ні на полі, ні на стадіоні. Усі ми лише розділяли розчарування, бо медична команда не повинна була дозволяти гравцю продовжувати матч", - йдеться у заяві.

"Лісники" також закликали усіх "утриматися від поспішних висновків і поширення фейкових новин в інтернеті, не знаючи всіх деталей про ситуацію та її контекст".

Що зі станом здоров'я Авонії

13 травня "Ноттінгем Форест" повідомив, що футболіст переніс термінову операцію на черевній порожнині.

За даними The Athletic, його ввели у стан штучної коми, щоб допомогти організму відновитися після хірургічного втручання.

Що відомо про Авонії

Авонії перейшов до англійського клубу в липні 2022 року з "Уніона" (Берлін) за 20,2 млн євро. У сезоні 2024/25 він провів 32 матчі, забив 2 голи.

"Ноттінгем Форест" гарантував собі участь у єврокубках і бореться за вихід до Ліги чемпіонів, відстаючи від "Челсі" на одне очко. Наступний матч команда проведе 18 травня проти "Вест Гема".