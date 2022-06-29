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После трагедии в Кременчуге ТРЦ в Киеве меняют правила работы: что известно

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Украина, Среда 29 июня 2022 10:21
После трагедии в Кременчуге ТРЦ в Киеве меняют правила работы: что известно Фото: ТРЦ меняют правила работы после удара по Кременчугу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После ракетного удара россиян по ТРЦ в Кременчуге, который не закрылся во время воздушной тревоги, ТРЦ в Киеве меняют правила работы. Некоторые будут закрываться на вход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ТРЦ.

В частности, торгово-развлекательный центр Respublika Park во время воздушной тревоги не работает на вход.

"Во время воздушной тревоги просим персонал и посетителей срочно следовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Ближайшее бомбоубежище от Respublika Park находится на ст. м. Теремки.

Кроме того, в Lavina Mall сообщили о ближайшем бомбоубежище рядом с ТРЦ. Данное хранилище по адресу ул. Синеозерная 6 является официальным и предоставлено КГГА, как ближайшее к ТРЦ. По правилам каждый гражданин имеет свободный доступ к нему.

"Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, сохраняйте информацию о ближайшем укрытие, переждите вероятную угрозу, а после отбоя - ждем вас снова в Lavina", - говорится в сообщении.

В ТРЦ DREAM сообщили, что во время воздушной тревоги сотрудники ТРЦ, арендаторы, посетители должны спуститься на первый этаж ТРЦ, направляться до ближайших выходов и следовать в укрытие. Ближайшие укрытия находятся в метрополитене на станциях метро: "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра". Все выходы ТРЦ во время воздушной тревоги открыты на выход.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Погибли 20 человек, пострадали 59.

Генпрокуратура собирается выяснить, почему ТЦ в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

Как сообщало РБК-Украина в связи с ракетным ударом по ТЦ в Кременчуге в Киеве проверят все ТРЦ. Проверки будут касаться соблюдения схемы эвакуации во время воздушной тревоги.

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