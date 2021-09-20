Toyota останавливает заводы в Японии, очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года

Несмотря на ажиотажный спрос на новый внедорожник Land Cruiser 300, все 14 японских заводов Toyota в октябре приостановят производство. Это еще больше усугубит ситуации с поставками "трехсотки", очередь на которую растянулась на несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Car Watch .

Причина остановки заводов Тойоты в Японии - та же, что и у большинства других автопроизводителей: нехватка чипов и комплектующих из-за распространения пандемии коронавируса.

Будет приостановлена работа 27 линий конвейеров из 28, имеющихся на 14 японских заводах марки. Из-за 11-дневной паузы в производстве вместо запланированных в октябре 880 тысяч машин будет выпущено не более 550 тысяч.

Сильнее всего кризис ударит по сборке моделей Land Cruiser 300 и Lexus LX, а пауза в производстве семейства Corolla и кроссоверов C-HR составит от одного до девяти дней.

В настоящее время очередь на новый Land Cruiser, продажи которого стартовали летом, в Японии уже растянулась более чем на четыре года. В других странах ситуация еще хуже – многие дилеры марки используют немногие доставшиеся им машины, лишь в качестве выставочных образцов в шоу-румах. А в отдельных случаях - продают с большой накруткой.