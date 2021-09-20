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Toyota останавливает заводы в Японии, очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 11:38
Toyota останавливает заводы в Японии, очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года Land Cruiser 300 (Фото: toyota.jp)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на ажиотажный спрос на новый внедорожник Land Cruiser 300, все 14 японских заводов Toyota в октябре приостановят производство. Это еще больше усугубит ситуации с поставками "трехсотки", очередь на которую растянулась на несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Car Watch.

Причина остановки заводов Тойоты в Японии - та же, что и у большинства других автопроизводителей: нехватка чипов и комплектующих из-за распространения пандемии коронавируса.

Toyota останавливает заводы в Японии, очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года

Будет приостановлена работа 27 линий конвейеров из 28, имеющихся на 14 японских заводах марки. Из-за 11-дневной паузы в производстве вместо запланированных в октябре 880 тысяч машин будет выпущено не более 550 тысяч.

Сильнее всего кризис ударит по сборке моделей Land Cruiser 300 и Lexus LX, а пауза в производстве семейства Corolla и кроссоверов C-HR составит от одного до девяти дней.

Toyota останавливает заводы в Японии, очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года

В настоящее время очередь на новый Land Cruiser, продажи которого стартовали летом, в Японии уже растянулась более чем на четыре года. В других странах ситуация еще хуже – многие дилеры марки используют немногие доставшиеся им машины, лишь в качестве выставочных образцов в шоу-румах. А в отдельных случаях - продают с большой накруткой.

Напомним, Toyota Land Cruiser 300 испытали на настоящем бездорожье. Автомобиль едет по песку, преодолевает броды и даже прыгает с трамплинов.

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