Автор статті зазначає, що поки світ з нетерпінням чекає на можливий мирний план, "розгортається інша битва" - за російський контроль над фармацевтичною галуззю України, адже Москва покладається на корупцію так само, як і на військову силу.

"Ця токсична стратегія проникла в один із найважливіших секторів України. В Україні вона діє через скомпрометованих бізнесменів, прагнучи контролювати розподіл фармацевтичних препаратів", - йдеться в статті.

Автори матеріалу зазначають, що найбільший російський дистриб'ютор KATREN розширив свою діяльність в Україні через дочірню компанію VENTA. Як повідомляється, Служба безпеки України та Печерський районний суд Києва виявили зв'язки компанії VENTA з Росією та порушили кримінальну справу, хоча попри це VENTA вільно працює.

Наголошується, що після повномасштабного вторгнення в 2022 році KATREN продовжувала керувати операціями VENTA, використовуючи українську підставну особу - Олександра Волошина. Автор матеріалу зазначає, що це є класичним прикладом ухилення від санкцій та відмивання грошей з метою приховати сліди Москви.

"З серпня по жовтень 2025 року на українські аптечні мережі тиснули посередники, пов'язані з парламентом і Антимонопольним комітетом (АМКУ), які погрожували штрафами та переслідуваннями, якщо аптеки не купуватимуть принаймні половину своїх запасів у VENTA", - зазначає автор статті.

Автори матеріалу також припускають, що тиск на ринок може бути пов’язаний із політичними та бізнес-альянсами в Україні. Зокрема, у статті згадується можливий зв’язок між бізнесменами Борисом Кауфманом, Глібом Загорієм та депутатом Давидом Арахамією.

В матеріалі підкреслюється, що Москва не залишить українським аптекам іншого вибору, крім як збагачувати компанію, пов'язану з ворогом. В матеріалі вказується, що контроль Росії над постачанням ліків паралізує роботу лікарень та дасть Москві розвіддані, замасковані під комерцію.

"Кожен долар, що надходить до VENTA, підтримує тіньову економіку Кремля. Генеральний прокурор і Служба безпеки України повинні розширити розслідування за статею 111 - державна зрада - щоб викрити фінансові мережі, що стоять за VENTA", - йдеться в статті.

Автори наголошують, що російська корупція більше не повинна ховатися за прапором українських корпорацій. Це не просто корупція, це інфільтрація.

"Росія веде війну проти України не тільки за допомогою артилерії та дронів, а й через поставки в аптечні мережі та корумповані бюрократичні структури. В Україні боротьба за свободу може залежати не тільки від того, хто контролює лінію фронту, а й від того, хто контролює ліки", - зазначається у статті.