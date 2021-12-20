"Тоттенхэм" наказали поражением за отмену матча из-за COVID. Он выбыл из еврокубков

Сообщается, что "Тоттенхэму" присудили поражение со счетом 0:3. Игра должна была пройти в четверг, 9 декабря, но за день до матча клуб объявил, что он не состоится из-за вспышки коронавируса.

В результате этой вспышки по совету британского Агентства здравоохранения была закрыта зона основной команды на тренировочной базе. Тогда же стало известно, что COVID-19 подтвердился у 8 игроков и 5 тренеров. В то же время, согласно правилам УЕФА, игра не может состояться, если в заявке команды менее 13 человек или нет вратаря.

Издание пишет, что отмена матча разозлила "Ренн", поскольку команда прибыла в Лондон после заверений "Тоттенхэма" в том, что игра состоится. Французский клуб обвинил соперника в одностороннем решении не проводить игру без согласования с УЕФА.

Также сообщается, что УЕФА пытался пойти навстречу лондонцам, но переговоры о переносе матча на 31 декабря зашли в тупик из-за позиции "Ренна".

Примечательно, что "Тоттенхэм" предлагал провести матч 16 декабря, что означало бы перенос игры с "Лестером" в рамках Английской Премьер-лиги. Но АПЛ отклонила запрос, и, по иронии судьбы, эта игра тоже была отложена, но уже из-за вспышки коронавируса в "Лестере".