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"Тоттенхэм" наказали поражением за отмену матча из-за COVID. Он выбыл из еврокубков

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Лондон, Понедельник 20 декабря 2021 15:16
"Тоттенхэм" наказали поражением за отмену матча из-за COVID. Он выбыл из еврокубков Фото: УЕФА присудил "Тоттенхэму" техническое поражение (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил техническое поражение английскому "Тоттенхэму" в отмененном из-за COVID матче с французским "Ренном". Таким образом, "шпоры" выбывают из Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что "Тоттенхэму" присудили поражение со счетом 0:3. Игра должна была пройти в четверг, 9 декабря, но за день до матча клуб объявил, что он не состоится из-за вспышки коронавируса.

В результате этой вспышки по совету британского Агентства здравоохранения была закрыта зона основной команды на тренировочной базе. Тогда же стало известно, что COVID-19 подтвердился у 8 игроков и 5 тренеров. В то же время, согласно правилам УЕФА, игра не может состояться, если в заявке команды менее 13 человек или нет вратаря.

Издание пишет, что отмена матча разозлила "Ренн", поскольку команда прибыла в Лондон после заверений "Тоттенхэма" в том, что игра состоится. Французский клуб обвинил соперника в одностороннем решении не проводить игру без согласования с УЕФА.

Также сообщается, что УЕФА пытался пойти навстречу лондонцам, но переговоры о переносе матча на 31 декабря зашли в тупик из-за позиции "Ренна".

Примечательно, что "Тоттенхэм" предлагал провести матч 16 декабря, что означало бы перенос игры с "Лестером" в рамках Английской Премьер-лиги. Но АПЛ отклонила запрос, и, по иронии судьбы, эта игра тоже была отложена, но уже из-за вспышки коронавируса в "Лестере".

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