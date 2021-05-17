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В Торонто неизвестный устроил стрельбу, есть жертва и пострадавшие

Автор: Артур Родивилов

Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто. Неизвестный открыл по автомобилю.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.

"Сообщается, что мужчина вышел из машины и начал стрелять. Офицеры обнаружили пятерых пострадавших. Один из пострадавших скончался от полученных ран", - говорится в сообщении

Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.

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