В Торонто неизвестный устроил стрельбу, есть жертва и пострадавшие
Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто. Неизвестный открыл по автомобилю.
Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.
"Сообщается, что мужчина вышел из машины и начал стрелять. Офицеры обнаружили пятерых пострадавших. Один из пострадавших скончался от полученных ран", - говорится в сообщении
Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.
Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.