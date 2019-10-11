В торговом центре Манчестера мужчина с ножом напал на посетителей

В Манчестере (Великобритания) человек с ножом напал на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что пять человек получили ножевые ранения. Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также остановлено движение на улицах близ ТЦ.

Нападавший задержан, это мужчина в возрасте 40-50 лет, сообщает полиция. О возможных мотивах нападения ничего не сообщается. Сейчас полиция изучает все обстоятельства.

Фото: нападение на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл" (dailystar)

Напомним, 9 октября в немецкой Галле произошел теракт. Неизвестный открыл огонь возле синагоги, в результате чего погибли два человека. Также была брошена ручная граната на еврейское кладбище.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 октября, в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

Мужчина контактировал с салафитами и придерживался взглядов радикального исламизма. Также сообщается, что в разговоре с коллегой он одобрил атаку исламистов на сатирический журнал Charlie Hebdo. Накануне нападения мужчина отправил более 30 сообщений религиозного характера жене.