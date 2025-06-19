Топ-6 помилок після тренування, які гальмують схуднення: ви теж їх робите?

Навіть інтенсивні тренування у спортзалі не дадуть очікуваного результату, якщо припускатися поширених помилок у харчуванні. Деякі з них можуть зводити нанівець зусилля, уповільнювати набір м’язової маси або жироспалення.
РБК-Україна також повідомляє, скільки разів на день потрібно їсти при інтенсивних тренуваннях.
Недостатня кількість білка в раціоні
Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, коли людина інтенсивно займається спортом, але при тому не вживає достатню кількість білка, то м'яз не нарощується, а руйнується. Для того, щоб він збільшувався, то варто вживати білок, адже це будівельний матеріал.
Білок повинен бути в кожному прийомі їжі: яйця, риба, курка, бобові, сир, йогурт, тофу.
Добова норма білка залежить від кількох чинників: віку, статі, рівня фізичної активності та цілей (схуднення, набір м’язової маси, підтримка здоров’я).
Для активних людей/спортсменів:
Дефіцит калорій
Це помилка, коли ви робите свої порції дуже мінімальними, при цьому дуже активно займаєтесь. Зокрема, це є дуже небезпечно для здоров'я. В такому випадку втрачається не жир, а м'яз.
Тому має бути розумний дефіцит та збалансоване харчування при інтенсивних тренуваннях.
Пропуск їжі після тренування
Часто люди після вечірнього тренування думають, що вже пізно їсти і не вечеряють взагалі. Однак, це поширена помилка і без їжі мʼязи не відновлюються.
Після залу потрібно поїсти впродовж 1 години. Навіть легкий перекус - краще, ніж нічого.
"Обов'язково має бути збалансована вечеря. Тому що м'язу потрібно відновитися і білкова вечеря, клітковина та корисні жири мають бути", - зазначила експерт.
Тортик після тренування
Цукор після залу не сприяє відновленню організму. Якщо ви не повечеряли повноцінно, а просто з'їли шматочок тортика, то це дуже сильно вам нашкодить.
Процес схуднення в такому випадку не буде відбуватись.
Надмірна кількість "здорових" снеків і батончиків
"ПП-десерти", протеїнові батончики та фітнес-кульки можуть містити багато калорій і прихованого цукру.
Тому важливо контролювати кількість.
"Такі батончики можуть бути у вашому раціоні, але потрібно дивитися на склад, тому що не всі протеїнові батончики корисні. Вони можуть бути як перекуси в першій половині дня, але важливо ними не зловживати", - сказала нутриціолог.
Мало пити води, а багато кави
Зневоднення призводить до втоми, поганої витривалості та набряків.
Пий воду до, під час і після тренування. Необхідно вживати 30 мл на 1 кг ваги.
Достатній рівень гідратації підтримує обмін речовин. Коли організм зневоднений - процеси жироспалення сповільнюються. Мозок часто плутає спрагу з голодом. Через нестачу води людина може їсти більше, ніж потрібно.
Кількість прийомів їжі при тренуваннях залежить від мети (схуднення, набір м’язової маси, підтримка ваги), типу тренувань і індивідуального режиму дня.
Але є загальні рекомендації - 3 основні прийоми їжі та 1-2 перекуси. Це оптимальна кількість для більшості, хто тренується 3–6 разів на тиждень.
Час прийомів їжі перед та після тренуванням:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Ольги Шаєвської та сайт Мayo clinic.