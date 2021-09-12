Топ-5 концепт-каров автосалона IAA в Мюнхене

Автосалон IAA Mobility в Мюнхене стал первой автомобильной выставкой в Европе с 2020 года, когда такие мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

Mercedes-Maybach EQS

Mercedes-Maybach EQS (Фото: media.daimler.com)

На Мюнхенском автосалоне больше всего новинок – серийных и концептуальных – показала компания Mercedes-Benz. Среди концепт-каров выделяется Mercedes-Maybach EQS. По заявлению компании, этот прототип электрического люксового внедорожника станет серийной моделью в 2023 году.

Это первая совместная работа двух суббрендов марки – электромобильного Mercedes-EQ и люксового Mercedes-Maybach. Концепт выделяется традиционной для Майбаха двухцветной окраской и фирменной радиаторной решеткой. А в салоне – три сенсорных экрана (водительский, центральный и для переднего пассажир) под одним общим стеклом. Задние двери открываются с помощью электромпривода кнопкой с водительского места, а между креслами второго ряда разместилась ваза с цветами.

Роскошный салон декорирован элементами с отделкой из розового золота и белого рояльного лака. Напольное покрытие выполнено из искусственного меха. Ранее мы подробно рассказывали о Mercedes-Maybach EQS.

Mercedes-Benz Concept EQG

Mercedes-Benz Concept EQG (Фото: media.daimler.com)

Mercedes Concept EQG только формально является концепт-каром, в действительности же это предсерийный прототип электрического G-Class. Многие прочили легендарному Гелендвагену кончину с переходом автомобильной индустрии на электричество, но в Мерседесе не намерены хоронить свою едва ли не самую культовую модель.

Concept EQG построен не с нуля, а базируется на платформе текущего поколения G-Class. Сохранена лонжеронная рама в качестве несущей конструкции, а полный привод реализуется с помощью четырех электромоторов, каждый из которых приводит свое колесо. Зарядный кабель прячется в изящном боксе на задней двери.

Серийное производство электрического "Гелика" планируется начать в ближайшие год-два. Ранее мы подробно рассказывали о Mercedes Concept EQG.

BMW i Vision Circular

BMW i Vision Circular (Фото: press.bmwgroup.com)

Компания BMW привезла в Мюнхен электрический хэтчбек i Vision Circular. Машина длиной около 4 метров демонстрирует видение немецкого концерна, каким может быть компактный городской электромобиль в 2040 году.

Урбанистический дизайн и однообъемный кузов без центральной стойки с распахивающимися в разные стороны дверями - далеко не самое главное в этом концепте. Дело в том, что BMW i Vision Circular демонстрирует возможности экономики замкнутого цикла в автомобилестроении.

Концептуальный электрокар на 30% собран в буквальном смысле из отходов (алюминий и пластик). В дальнейшем доля переработанных материалов может возрасти до 50%. А батарея концепт-кара BMW может быть переработана на 100% уже сейчас. Ранее мы подробно рассказывали о BMW i Vision Circular.

Porsche Mission R

Porsche Mission R (Фото: presse.porsche.de)

Концептуальный гоночный спорт-прототип Porsche Mission R стал одним из украшений Мюнхенского автосалона. Электрическое направление автомобильных гонок с каждым годом охватывает все новые направления (уже есть серии Formula E для машин с открытими колесами и Extreme E для внедорожников), а Porsche своим концептом делает следующий шаг.

Тяговая батарея емкостью 80 кВт•ч обеспечивает возможность заезда длительностью от 30 до 45 минут, а по времени круга машина сравнима с бензиновым гоночным купе Porsche 911 GT3 Cup. На каждой оси установлено по электромотору, которые в сумме выдют 680 л.с. в гоночном режиме и 1088 "сил" - в квалификационном.

Ранее мы подробно рассказывали о Porsche Mission R.

Компания Porsche известна тем, что все ее концепт-кары имеют серийное продолжение. Достаточно вспомнить, что первый серийный электрокар компании Taycan вырос из прототипа Mission E, а Taycan Cross Turismo основан на концепт-каре Mission E Cross Turismo. Поэтому ждем, чем станет Mission R - гоночным электрическим болидом для монокубка или даже следующим поколением Cayman и Boxster, которые могут перейти на электротягу.

Renault 5

Renault 5 (Фото: media.renault.com)

Компания Renault показала на автосалоне прототип электрического хэтчбека Renault 5. Этот концепт - предвестник возрождения легендарной и мегапопулярной модели. Теперь "пятерка" будет электрической.

Будуший электрический Renault 5 станет частью стратегического плана Renault "Renaulution", который предполагает выпуск семи новых электромобилей до 2025 года. Предполагается, что производство начнетася в ближайшие годы, а цены будут начинаться с 18,5 тысячи евро.

Ранее мы подробно рассказывали о прототипе электрического Renault 5. Компания планирует сделать серийный Renault 5 одним из самых доступных (а значит, и массовых) электрокаров в Европе.