ТОП-3 самых необычных украинских автомобиля, которые покажут на фестивале OldCarLand в Киеве

Сегодня, 17 сентября, в Киеве стартует очередной фестиваль классической техники OldCarLand. Тематикой фестиваля в этот раз станут автомобили, производимые украинскими предприятиями.
О трех самых ярких украинских автомобилях, которые можно увидеть на фестивале OdlCarLand — читайте ниже в материале РБК-Украина.
Эта "Таврия" имеет необычный для советских автомобилей тип кузова — ландо. Данная модификация была разработана запорожскими инженерами в конце 80-х годов с прицелом на экспортные рынки стран Южной Европы.
Машину спроектировали в научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника", который подчинялся АвтоЗАЗу. Ради сохранения жесткости кузова над водителем и передним пассажиром металлическую крышу было решено оставить, но в ней имеется большой съемный люк. Полиэтиленовый тент над вторым рядом складывается и крепится кнопками.
Данный экземпляр ЗАЗ-11025 все время находился в дизайн-центре ЗАЗа, после чего попал в частную коллекцию. Известно, что в 1988-1989 годах была произведена небольшая партия ландо. Сегодня известно о трех сохранившихся автомобилях.
Первый находится в Украине и он выставлен на фестивале. Второй ландо был отправлен в Грецию к одному из дилеров, и несколько лет назад был выкуплен одним из коллекционеров классических авто стран Балтии, третий — разбили в краш-тесте во время заводских испытаний еще в 80-е.
В Чернигове в 50-е годы прошлого века был сформирован завод специального транспорта, который изготавливал пассажирские автобусы и специальную технику для нужд Госкино СССР. На фестивале демонстрируется пиротехнический вариант автобуса БАП-2, который принадлежит киевской киностудии им. Довженко.
Фургон на шасси ГАЗ-53 предназначался для перевозки пиротехнических средств. В фургоне имелось множество багажных отсеков для реквизита пиротехников с доступом снаружи автомобиля.
ЛАЗ-697Р — это последняя модификация туристических львовских автобусов "695-го" семейства. Производство автобуса ЛАЗ-697Р началось в 1978 году. Внешне от предшественника — ЛАЗ-697Н — автобус отличается отсутствием задней двери, поскольку наличие дополнительных входных дверей на таком коротком автобусе очень сильно снижало пассажировместимость.
Фестиваль классической техники OldCarLand пройдет с 17 по 19 сентября в Национальном музее авиации имени О. К. Антонова по адресу улица Медовая,1. Больше о новинках фестиваля читайте в наших следующих публикациях.
Ранее мы писали, что исполнилось 30 лет суперкару, с которого срисовали Veyron. Мировая премьера Bugatti EB110 состоялась 15 сентября 1991 года на площади Ла-Дефанс в Париже.