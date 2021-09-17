ТОП-3 самых необычных украинских автомобиля, которые покажут на фестивале OldCarLand в Киеве

Сегодня, 17 сентября, в Киеве стартует очередной фестиваль классической техники OldCarLand. Тематикой фестиваля в этот раз станут автомобили, производимые украинскими предприятиями.

О трех самых ярких украинских автомобилях, которые можно увидеть на фестивале OdlCarLand — читайте ниже в материале РБК-Украина.

ЗАЗ-11025 "Таврия-ландо"

Эта "Таврия" имеет необычный для советских автомобилей тип кузова — ландо. Данная модификация была разработана запорожскими инженерами в конце 80-х годов с прицелом на экспортные рынки стран Южной Европы.

Машину спроектировали в научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника", который подчинялся АвтоЗАЗу. Ради сохранения жесткости кузова над водителем и передним пассажиром металлическую крышу было решено оставить, но в ней имеется большой съемный люк. Полиэтиленовый тент над вторым рядом складывается и крепится кнопками.

Данный экземпляр ЗАЗ-11025 все время находился в дизайн-центре ЗАЗа, после чего попал в частную коллекцию. Известно, что в 1988-1989 годах была произведена небольшая партия ландо. Сегодня известно о трех сохранившихся автомобилях.

Первый находится в Украине и он выставлен на фестивале. Второй ландо был отправлен в Грецию к одному из дилеров, и несколько лет назад был выкуплен одним из коллекционеров классических авто стран Балтии, третий — разбили в краш-тесте во время заводских испытаний еще в 80-е.

Интересно, что машине изначально по заводской документации предписывался индекс ЗАЗ-11025. Но в виду того, что машина в серию не пошла, это цифровое обозначение перешло к двухдверному фургону на шасси "Таврии".

Пиротехнический фургон БАП-2 на шасси АСЧ

В Чернигове в 50-е годы прошлого века был сформирован завод специального транспорта, который изготавливал пассажирские автобусы и специальную технику для нужд Госкино СССР. На фестивале демонстрируется пиротехнический вариант автобуса БАП-2, который принадлежит киевской киностудии им. Довженко.

Фургон на шасси ГАЗ-53 предназначался для перевозки пиротехнических средств. В фургоне имелось множество багажных отсеков для реквизита пиротехников с доступом снаружи автомобиля.

На автомобиле, помимо чисто пассажирского салона, был специальный частично застеклённый отсек, доступ в который осуществлялся через двери с обеих сторон кузова или через заднюю дверь в корме.

Комната для пиротехники и специальные отсеки для хранения пороха, детонаторов, оружия и патронов закрывались на индивидуальные замки. Во время выездов на съемки машину, несмотря на установленную сигнализацию, всегда охраняли работники местной милиции.

ЛАЗ-697Р

ЛАЗ-697Р — это последняя модификация туристических львовских автобусов "695-го" семейства. Производство автобуса ЛАЗ-697Р началось в 1978 году. Внешне от предшественника — ЛАЗ-697Н — автобус отличается отсутствием задней двери, поскольку наличие дополнительных входных дверей на таком коротком автобусе очень сильно снижало пассажировместимость.

Производство автобусов ЛАЗ-697Р продолжалось до 1985 года. Представленный на фестивале автобус в первой жизни обслуживал базу подготовки Сборной СССР и Украины по плаванию. Этот ЛАЗ-697Р помнит многих призеров европейских и мировых первенств и даже олимпийских чемпионов, в том числе Яну Клочкову.

Сегодня машина находится в одной из частных коллекций Запорожья. В салоне туристические ЛАЗы от городских и пригородных отличались наличием кресла экскурсовода, которое вращалось на 180 градусов, микрофоном, радиоприемником, принудительной вентиляцией у каждого кресла и пр.

Фестиваль классической техники OldCarLand пройдет с 17 по 19 сентября в Национальном музее авиации имени О. К. Антонова по адресу улица Медовая,1. Больше о новинках фестиваля читайте в наших следующих публикациях.