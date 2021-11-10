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Чтобы не было толпы. В Тернополе из-за COVID разделят рождественскую ярмарку

Автор: Сергей Пышкин

Новогодне-рождественскую ярмарку в Тернополе планируют обустроить на двух разных локациях. Это поможет избежать толпы на фоне пандемии коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

Во время заседания Тернопольского городского совета было принято решение обустроить ярмарку на аллее от памятника Независимости и до центрального универмага вблизи Театральной площади. Главная елка города будет стоять также там.

В то же время аттракцион и карусели планируют расположить на майдане Воли.

"Должны быть соблюдены все карантинные требования. Поэтому надо уменьшить скопление людей на главной площади Тернополя. Мы предлагаем организаторам для размещения новогодних аттракционов локацию на майдане Воли. Также все работники, которые будут задействованы в проведении ярмарки и новогоднего городка должны быть привиты”, - заявил городской голова Сергей Надал.

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