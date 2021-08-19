Толерантность украинцев: почти половина плохо относятся к ЛГБТ
Почти половина украинцев (47%) негативно относятся к ЛГБТ-сообществу, 42% - к чайлдфри (люди, которые решили не иметь детей). Отношение к людям, которые не верят в Бога более толерантное: только 28% их не воспринимают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
В целом "поколение независимости" оказалось самым толерантным, особенно 16-24 летние. Ко всем трем категориям их отношения скорее нейтральное (60-70%), еще около 20% относятся к этим категориям положительно, до 20% - отрицательно. В то же время, уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+), и среди них к людям, которые не хотят иметь детей, преобладает негативное отношение (66%), так же как и к ЛГБТ (65%).
В целом 60% населения верят в существование Бога и не сомневаются в нем. Еще 17% верят в Бога, но сомневаются в нем, а в высшие силы верят 14%. Атеистов лишь 7%. Вера в Бога увеличивается с возрастом и после 50 лет имеет самые высокие показатели (более 60%). Показатели религиозности высокие на Галичине и Западе в целом. А вот в Киеве и среди молодых (16-24) - верующих меньше половины.
Половина (51%) опрошенных поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине, 45% - против этого. Больше всего поддерживают это старшие, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх).
Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 20 июля - 9 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 1,0%.