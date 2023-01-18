Токсичний для світу. У ГУР назвали мету Пригожина на війні в Україні

"Через дії ПВК "Вагнера" в Сирії та Африці, сотні злочинів проти людяності, які здійснили його найманці, ніхто з Заходу не хоче мати справ з Пригожиним. Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу. Тому й сконцентрував свої зусилля на війні, аби разом зі своїми людьми бути на головних позиціях в оточенні Путіна. Це кроки для його виживання - посилення позицій, а потім зайняття високих посад", - зазначив представник воєнної розвідки.

Крім того, за словами Черняка, зараз у Кремлі триває жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна.

Пригожин намагається показати себе "переможцем", а керівництво російського Міноборони і Генштабу РФ робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги, додав співрозмовник.

За його словами, це вже впливає на настрої населення РФ і за невдачі критикують військове керівництво.

“Він каже, що це успіхи "Вагнера", але заради незначних тактичних "перемог" тисячі найманців вже знищені. Їх женуть у наступ по трупах за повної підтримки Збройних сил РФ. А тепер Герасимов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина. Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх Шойгу та Герасимова, а не Пригожина. Але при всіх їхніх потугах досягнути суттєвого успіху новому командуванню російських окупаційних військ вже не вдасться", - підсумував Черняк.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару". Таким чином, як вважають аналітики ISW, він хоче підняти свій авторитет та відрізнити своїх найманців від армії РФ.

Також ми писали, що колишній командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін вступив у союз із Пригожиним для суперництва з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Втім, як вважають в Інституті вивчення війни, це не дуже виходить у Пригожина. Адже Кремль навпаки старається не висвітлювати "успіхи" найманців "Вагнера" на війні, зокрема в Соледарі.

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