"Токсичність" конгресвумен Спартц, що була проти допомоги Україні, розслідує комісія з етики

Двоє людей з числа персоналу конгресвумен сказали, що обурлива поведінка Спартц продовжується. За останні кілька тижнів після своїх претензій щодо продуктивності персоналу вона запровадила скорочення зарплати.

У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, в якій забороняла їм спілкуватися з журналістами Politico, що шукали інформацію про її офіс.

У вівторок керівник її апарату Патрік Словінскі подав у відставку, пропрацювавши менше місяця.

Реагуючи на розслідування Спартц сказала, що "не впевнена, про що ви говорите".

На праймеріз минулого місяця Спартц перемогла вісьмох конкурентів — у тому числі представника штату Чака Гудріча, який перевершив її майже три до одного. Гудріч критикував ставлення Спартц до персоналу, називаючи її "найгіршим босом номер один у всьому Конгресі".

"Маніакальна поведінка. Вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами. Зі слів співробітників, Вікторія Спартц уникала їхнього звільнення, натомість знущалася над ними, поки вони не йшли самі", - йдеться у рекламі Гудріча.

Один з нинішніх співробітників Спартц каже, що вона зазвичай викликає когось із них до себе, "лає його, вимовляє слово на F близько мільйона разів, називає їх поганими відсталими дітьми, чим завгодно". "Це щотижнева справа. Це не рідкість. Усі мої спілкування з нею були сповнені цілковитої та тотальної люті", - стверджує чоловік.

Дві каденції Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, різкою критикою президента України Володимира Зеленського протягом двох років після вторгнення Росії та, зрештою, її відмовою від підтримки допомоги Україні, країні її народження, зазначає видання.

Спартц і Україна