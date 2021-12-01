UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Токсичная смесь": в ВОЗ назвали причины появления новых вариантов COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире "токсичной смеси". Она включает в себя слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса - ред.)", - сказал гендиректор ВОЗ в своем вступительном слове на брифинге для СМИ.

Он призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.

Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что запреты на международные поездки не смогут предотвратить распространение штамма коронавируса "Омикрон".

Отметим, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала его как вызывающего обеспокоенность.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирус