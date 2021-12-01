"Токсичная смесь": в ВОЗ назвали причины появления новых вариантов COVID

Новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире "токсичной смеси". Она включает в себя слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса .

"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса - ред.)", - сказал гендиректор ВОЗ в своем вступительном слове на брифинге для СМИ.

Он призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.