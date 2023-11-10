В Токмаку окупанти затримали підлітка нібито за "підготовку теракту"

"В Токмаку вчора затримали юнака, в будинку якого знайшли боєприпаси. Що є цікавим, що ці боєприпаси залишили самі російські військові, які в цьому будинку проживали декілька тижнів", - пояснив Федоров.

За його даними, окупанти аргументували арешт юнака тим, що він нібито "готував теракт".