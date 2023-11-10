В Токмаку окупанти затримали підлітка нібито за "підготовку теракту"

Окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону та на його Telegram-канал.
"В Токмаку вчора затримали юнака, в будинку якого знайшли боєприпаси. Що є цікавим, що ці боєприпаси залишили самі російські військові, які в цьому будинку проживали декілька тижнів", - пояснив Федоров.
За його даними, окупанти аргументували арешт юнака тим, що він нібито "готував теракт".
Токмак Запорізької області - місто, що тимчасово перебуває під окупацією РФ. У Токмаку постійно гримлять вибухи, які часто стають наслідком ураження місць скупчення російських військ та техніки у місті. Останнім часом їхня кількість почастішала на тлі контрнаступу ЗСУ.
Водночас, за останніми даними, російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.
Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.
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