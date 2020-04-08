ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Токио зафиксировали самую большую вспышку заражений с начала пандемии

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 15:50
В Токио зафиксировали самую большую вспышку заражений с начала пандемии
Иллюстративное фото (flickr.com zaheerdanish)

Всего в столице Японии коронавирусом заразились 1339 человек

В столице Японии Токио зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является самым большим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам губернатор города Юрико Коикэ, общее число случаев инфицирования в Токио составляет 1339 человек. Всего в Японии коронавирусом заразились 4768 человек. Смертность от вируса в Японии, по состоянию на утро среды, составила 98 человек.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайную ситуацию в семи префектурах. В частности, режим ЧС будет действовать в течение месяца в Токио и Осаке, а также еще в пяти префектурах - Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке.

С 3 апреля Япония расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну. Запрет касается жителей 73 стран и территорий, а также посетивших указанные страны за последние 14 дней.

Также РБК-Украина сообщало, что для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса, Япония выделит 1 триллион долларов, что явлется 20% от ВВП страны.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 8 апреля Франция разрабатывает приложение для отслеживания зараженных
Новости Украины ЯпонияТокиоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь