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В Токио уровень готовности повысили до «красного» из-за ситуации с коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Токио власти объявили самый высокий уровень готовности. В столице Японии будет действовать "красный" уровень предупреждения.

Об этом сообщает Reuters.

Повышение уровня готовности к максимальному связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в Токио. За четверг в городе зафиксировали 822 новых случая заражения, что является самым большим показателем за все время пандемии.

Власти города опасаются больших проблем в работе медицинской системы. В частности, они попросили медицинские учреждения увеличить количество мест для больных COVID-19 с 3 до 4 тысяч.

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Кроме этого, было объявлено специальное предупреждение по коронавирусу на Новый год, чтобы повысить обознанность населения. Власти надеются уменьшить контакты между людьми в этот период.

Напомним, правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Меры будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Также испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Также там вводится комендантский час.

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