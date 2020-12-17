ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Токио уровень готовности повысили до «красного» из-за ситуации с коронавирусом

Япония, Четверг 17 декабря 2020 16:23
В Токио уровень готовности повысили до «красного» из-за ситуации с коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Токио власти объявили самый высокий уровень готовности. В столице Японии будет действовать "красный" уровень предупреждения.

Об этом сообщает Reuters.

Повышение уровня готовности к максимальному связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в Токио. За четверг в городе зафиксировали 822 новых случая заражения, что является самым большим показателем за все время пандемии.

Власти города опасаются больших проблем в работе медицинской системы. В частности, они попросили медицинские учреждения увеличить количество мест для больных COVID-19 с 3 до 4 тысяч.

Кроме этого, было объявлено специальное предупреждение по коронавирусу на Новый год, чтобы повысить обознанность населения. Власти надеются уменьшить контакты между людьми в этот период.

Напомним, правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Меры будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Также испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Также там вводится комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь