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В Токио мужчина угрожал взорвать бомбу в ресторане

Автор: Артур Родивилов

В центре Токио мужчина забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни. Он угрожал взорвать бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщалось, что у мужчины при себе нож и он взял заложники директора заведения. Позднее стало известно, что 28-летний Акито Араки показал директору записку, в которой было написано, что у него "запущено взрывное устройство".

В руках у злоумышленника при этом была коробка с прикрепленным к ней сотовым телефоном.

В ходе переговоров с полицией мужчина попросил смертного приговора. Позднее он был обезврежен и задержан. Взрывного устройства у него не оказалось. Директор ресторана не пострадал.

После задержания Араки признался, что хочет "завершить жизнь, но перед арестом поесть жареного мяса".

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