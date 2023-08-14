На тлі спалення Корану. МЗС Британії попередило про можливі теракти у Швеції

У раді з подорожей МЗС Британії повідомили, що шведська влада успішно запобігла деяким запланованим нападам і здійснила арешти.

"В цей час ви повинні бути пильні. Терористи, швидше за все, спробують здійснити теракти у Швеції у місцях, які відвідують іноземці, щоб зробити їх потенційними цілями", - йдеться у повідомленні.

Радник Швеції з національної безпеки Хенрік Ландерхольм також підтвердив загрози, що зросли для Швеції після підпалів.

Ландерхольм сказав, що штурм посольства Швеції в Іраку 19 липня, спроба нападу на посольство Швеції в Лівані 9 серпня, а також стрілянина 1 серпня у співробітника шведського консульства в Туреччині сприяли зростанню таких ризиків.

Уряд США також попередив про можливі терористичні атаки у Швеції у своїх рекомендаціях для мандрівників.

Спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми місяцями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли Коран. Це спричинило напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, що захищають свободу слова.

Однак незабаром уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.