UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На тлі спалення Корану. МЗС Британії попередило про можливі теракти у Швеції

Фото: МЗС Британії попередило про можливі теракти у Швеції (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Британії випустили спеціальне попередження для громадян, які вирушають до Швеції, про можливі терористичні атаки після спалення Корану активістами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У раді з подорожей МЗС Британії повідомили, що шведська влада успішно запобігла деяким запланованим нападам і здійснила арешти.

"В цей час ви повинні бути пильні. Терористи, швидше за все, спробують здійснити теракти у Швеції у місцях, які відвідують іноземці, щоб зробити їх потенційними цілями", - йдеться у повідомленні.

Радник Швеції з національної безпеки Хенрік Ландерхольм також підтвердив загрози, що зросли для Швеції після підпалів.

Ландерхольм сказав, що штурм посольства Швеції в Іраку 19 липня, спроба нападу на посольство Швеції в Лівані 9 серпня, а також стрілянина 1 серпня у співробітника шведського консульства в Туреччині сприяли зростанню таких ризиків.

Уряд США також попередив про можливі терористичні атаки у Швеції у своїх рекомендаціях для мандрівників.

Спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми місяцями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли Коран. Це спричинило напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, що захищають свободу слова.

Однак незабаром уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяШвеціяТеракт