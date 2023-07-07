За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%

Якщо 2 липня оптові ціни складали 2,93 грн/кВт.година, то на 8 липня ціни зменшилися до 2,11 грн/кВт.година.

Більше того, в Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні і на 35-40% менші, ніж в сусідніх країнах ЄС.

В Україні ціна 52 євро за 1 МВт.годину, тоді як в Угорщині, Словаччині та Чехії – понад 82 євро за 1 МВт.годину.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.