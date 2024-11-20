Тисячі людей "прописуються" у Чорнобильській зоні, щоб збагатитись: як працює "схема"
Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла, що після початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з'явились 125 тисяч "нових поселенців", однак державному бюджету це коштує 15 млрд грн на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова посадовиці в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Навіщо люди "прописуються" у Чорнобильській зоні
Заступниця міністра соціальної політики пояснила, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україні з'явилась "схема" з "поселенням" громадян у Чорнобильській зоні відчуження.
Після цього "нові мешканці" через суд отримують щомісячні виплати від держави.
Так, з 90-х років в Україні була норма: якщо людина проживала у Чорнобильській зоні на момент аварії та сім років після неї, вона мала право отримувати доплату до пенсії. Проте у 2008 році цю норму скасували.
До початку повномасштабного вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 тисяч, а з державного бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць.
За словами Марчак, з 2022 року серед українців "з'явилась неочікувана практика".
Йдеться про те, що людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи або ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення.
Представниця уряду уточнила, що на сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400.
"Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік... І прогресія - геометрична", - наголосила Марчак.
Вона зауважила, що для розв'язання такої проблеми у проекті бюджету на 2025 рік додали норму, що передбачає такі доплати лише тим людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.
"Чорнобильські "поселенці" стали величезною проблемою", - визнала заступниця міністра соціальної політики.
Вона розповіла також, що в межах деяких кримінальних проваджень правоохоронці встановили: люди з інших територій спеціально "прописуються" в населених пунктах, розташованих у зоні радіаційного забруднення (навіть у непридатних для проживання будинках і часто - по декілька десятків осіб в одній квартир).
Отже, фактично, йдеться про "схему" збагачення коштом державного бюджету України.
Чорнобиль під час повномасштабної війни
Нагадаємо, з 24 лютого до 31 березня 2022 року Чорнобиль та АЕС перебували під окупацією росіян, які змогли дістатися станції через територію Білорусі.
2 квітня 2022 року бійці Збройних сил України офіційно звільнили ЧАЕС. Після цього у медіа поширювалась інформація щодо буцімто можливого повторного захоплення Чорнобильської зони ворогом, однак українські військові ці дані спростували.
Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ вирішили передати частину земель Чорнобильського заповідника неподалік кордону прикордонникам. Там вони повинні були облаштувати оборонні укріплення.
26 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський відвідав місто Славутич і провів там нараду щодо ситуації на Чорнобильській атомній електростанції та територіях поблизу Чорнобиля.
Він наголосив, зокрема, що Україна повинна зробити все, щоб забезпечити "нормальність життя" для всіх людей.
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