"Тишина" на Донбассе: боевики три раза обстреляли позиции ВСУ, использовали гранатометы

Во вторник, 4 августа, российские наемники на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, оккупанты совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере.

С начала текущих суток со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал украинских воинов вблизи Шумив. Однако огонь в ответ защитники не открывали.

Кроме того, при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Травневе и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Травневого уже восстановили сеть. Работы по электроснабжению продолжаются.

Также командование Объединенных сил совместно с координаторами благотворительной организации и руководством Луганской областной государственной администрации предоставили очередную помощь жителям села Смоляниново Луганской области, пострадавших в результате пожара.

Напомним, на Донбассе с прошлого понедельника действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

Отметим, в РФ сообщили о готовности официально поставлять оружие боевикам на Донбасс.

При этом в Минобороны Украины считают угрозы поставки оружия боевикам прямой вооруженной агрессией России.