Тина Кароль восхитила формами в блестящем платье с пикантным разрезом

Тина Кароль, которая ранее порадовала своих фанов удивительными и волнующими образами в новом осеннем фотосете, поздравила украинских педагогов с праздником День учителя. Артистка для выхода на сцену примерила блестящее "змеиное" платье, в ктором сияла на выступлении. Певица опубликовала в своем Instagram фото и видео, собрав массу восторженных отзывов армии поклонников.

Звезда выступила на ежегодной национальной премии для учителей. Перед выходом на сцену в гримерке сняли фрагмент танца, который Тина репетировала с балетом.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Поплуярная певица и ведущая облачилась в легкое концертное платье, ткань которого - как шешуя - переливается разными оттенками, дополняя эффектом "тропический" образ красавицы.

Наряд также в движении подчеркивает соблазнительные формы артистки, умножая гибкость и пластику белокурой звездочки в разы.

Тина Кароль (Видео: instagram.com/tinakarol_fantina)

Пользователи сети осыпают Тину комплиментами и признаются, что артистка буквально сияет в новом образе.

Супер, супер, супер!

Красивое платье;

Платье супер!

Тинусик, богиня!

Просто нереальная! Вся светится!

Я счастлив от такой картины, где свет исходит нашей Тины;

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Напомним, что ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила роскошным образом в вечернем наряде на шестом эфире Танцев со звездами.