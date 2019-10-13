Тина Кароль удивила британцев песней об Украине (видео)

Артистка выступала в поддержку украинского университета в Лондоне
Украинская певица Тина Кароль исполнила патриотическую украинскую песню в самом сердце Лондона, чем потрясла не только британцев, но и своих сограждан. Артистка недавно принимала участие в мероприятии Black Tie Fundraising Dinner and Silent Auction в Вестминстерском церковном доме в Лондоне. В социальной сети Instagram опубликовали несколько роликов с выступлением украинской артистки.
На видео видно, что Тина Кароль поет песню "Україна – це ти", а также говорит: "Слава Украине!".
"Тина Кароль выступила в Church House Westminster, на Black Tie Fundraising Dinner and Silent Auction в поддержку Украинского Католического Университета", - говорится в подписи к видео.
Тина Кароль поет патриотическую песню в Великобритании (видео: instagram.com/_fantina)
Поклонники посчитали, что исполнение украинских песен в других странах – это очень трогательно:
Тина Кароль поет патриотическую песню в Великобритании (скриншоты: instagram.com/_fantina)
Напомним, что ранее Тина Кароль засветила обнаженную грудь на "строгом" фото.