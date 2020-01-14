Тимошенко: закон о распродаже земли нужно снять с рассмотрения

Верховная Рада Украины должна прислушаться к требованиям украинского общества и вернуться к рассмотрению земельного закона по процедуре, указанной в Меморандуме, и не вносить закон в сессионный зал до проведения референдума. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Мы требуем, чтобы руководство Верховной Рады и комитетов заслушали аграриев. Нужно собрать совещание лидеров фракций и заставить аграрный комитет вернуться к выполнению Меморандума и, кроме того, к обсуждению и проведения всеукраинского референдума, сняв закон о продаже земли с рассмотрения. Я верю, что парламент на это способен", - подчеркнула Тимошенко.

Председатель партии "Батькивщина" напомнила, что накануне Нового года лидеры фракций поддержали Меморандум, где четко указали правовой режим рассмотрения закона о продаже земли. Впрочем, по ее словам, аграрный комитет пренебрег договоренностями руководства парламента и по указанию президента, в нарушение регламента, протянул документ ко второму чтению.

"Пока фракции и парламент пошли работать в комитетах и ​​регионах, аграрный комитет просто перечеркнул этот Меморандум. Они вопреки воле парламента несколькими голосованиями в комитете приняли ко второму чтению закон о распродаже земли. Существует ли после этого в нашей стране парламентаризм и, что означает решение всех фракций, если один господин Сольский смог перечеркнуть все это и принять произвольное решение?" - возмутилась Тимошенко.

Политик отметила, что сегодня тысячи украинских аграриев вышли на протесты, чтобы не допустить варварской распродажи украинской земли и заставить власть наконец услышать людей.

"Сегодня фермеры и аграрии перекрыли центральные автомагистрали. То, что их в этом зале не слышат, не видят и не понимают, - означает, что общество осталось за пределами этого зала. Сейчас тысячи людей вышли на протесты, потому что они знают, что при принятие закона о распродаже земли, у них шанс жить и работать на нашей земле не существует", - резюмировала Тимошенко.