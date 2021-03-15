Тимошенко: власть провалили борьбу с COVID-19, нужно возвращаться к созданию штаба

Украина входит в очередную волну пандемии коронавируса совсем неподготовленной. Ни один пункт постановления, принятого по инициативе "Батькивщины", не выполнено, а люди массово отказываются от прививок.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

"Я не хочу нагнетать ситуацию, но вы осознаете вообще, какой уровень заболеваемости показывает страна? Мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной медицинской системой. Ни одного пункта постановления, которое инициировала наша команда не выполнено: нет бесплатных тестов, нет бесплатных лекарств от ковида, нет ни койкомест в больницах, ни в реанимациях. Горячая линия, куда мог бы обратиться больной человек и вызвать врача домой для тестирования или назначения лечения, не работает. Больные продолжают ездить в транспорте, ходить по больницам. Ни одного пункта, ничего не сделано", - заявила Тимошенко.

В то же время Тимошенко обращает внимание на провал вакцинации в Украине.

"Против качественной, системной, вакцинации никто не отрицает. Вакцина нужна - эффективная, в достаточном количестве, бесплатная, группам риска. Но мы же знаем, что от подобной той, которую закупила наша власть, вакцины AstraZeneca уже отказались 9 стран ЕС. Та же Южная Африка возвращает миллион доз. Очевидно, что закупленная вакцина требует очень тщательной проверки. Иначе - власть кидает людей еще на одни испытания", - добавила Тимошенко.