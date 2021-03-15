UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тимошенко: власть провалили борьбу с COVID-19, нужно возвращаться к созданию штаба

Автор: РБК-Украина

Украина входит в очередную волну пандемии коронавируса совсем неподготовленной. Ни один пункт постановления, принятого по инициативе "Батькивщины", не выполнено, а люди массово отказываются от прививок.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

"Я не хочу нагнетать ситуацию, но вы осознаете вообще, какой уровень заболеваемости показывает страна? Мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной медицинской системой. Ни одного пункта постановления, которое инициировала наша команда не выполнено: нет бесплатных тестов, нет бесплатных лекарств от ковида, нет ни койкомест в больницах, ни в реанимациях. Горячая линия, куда мог бы обратиться больной человек и вызвать врача домой для тестирования или назначения лечения, не работает. Больные продолжают ездить в транспорте, ходить по больницам. Ни одного пункта, ничего не сделано", - заявила Тимошенко.

В то же время Тимошенко обращает внимание на провал вакцинации в Украине.

"Против качественной, системной, вакцинации никто не отрицает. Вакцина нужна - эффективная, в достаточном количестве, бесплатная, группам риска. Но мы же знаем, что от подобной той, которую закупила наша власть, вакцины AstraZeneca уже отказались 9 стран ЕС. Та же Южная Африка возвращает миллион доз. Очевидно, что закупленная вакцина требует очень тщательной проверки. Иначе - власть кидает людей еще на одни испытания", - добавила Тимошенко.

Напомним, 20 октября Верховная рада приняла постановление №4228, которую разработала команда "Батькивщины", использовав свой опыт противодействия эпидемиям.

Постановлением предусматривался пошаговый план действий для противодействия COVID-19, в частности:

- открытие единой горячей линии для сообщения о симптомах коронавируса и вызова бригады неотложной помощи;

- бесплатное проведение тестирования на дому мобильными бригадами или бригадами скорой помощи;

- обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом с корректировкой протокола под наиболее эффективного лечения;

- обеспечение бесплатными анализами, которые необходимы COVID-больным, включая компьютерную томографию;

- инвентаризация сети всех лабораторий в Украине (частных, ведомственных, коммунальных), которые могут проводить ПЦР-тесты;

- проведение 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки;

- создание в каждой больнице и пункте скорой помощи запасов минимум на 30 суток всего необходимого для лечения: кислорода, лекарств и необходимых защитных средств;

- восстановление государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечение стратегической системы защиты от эпидемий.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 6 792 лиц. Больше всего заражений в Житомирской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТимошенкоКоронавирус
Читайте также
Будет ли новый локдаун: что говорят представители власти и эксперты
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось
Прогноз погоды