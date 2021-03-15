Тимошенко: власть провалили борьбу с COVID-19, нужно возвращаться к созданию штаба
Украина входит в очередную волну пандемии коронавируса совсем неподготовленной. Ни один пункт постановления, принятого по инициативе "Батькивщины", не выполнено, а люди массово отказываются от прививок.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.
"Я не хочу нагнетать ситуацию, но вы осознаете вообще, какой уровень заболеваемости показывает страна? Мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной медицинской системой. Ни одного пункта постановления, которое инициировала наша команда не выполнено: нет бесплатных тестов, нет бесплатных лекарств от ковида, нет ни койкомест в больницах, ни в реанимациях. Горячая линия, куда мог бы обратиться больной человек и вызвать врача домой для тестирования или назначения лечения, не работает. Больные продолжают ездить в транспорте, ходить по больницам. Ни одного пункта, ничего не сделано", - заявила Тимошенко.
В то же время Тимошенко обращает внимание на провал вакцинации в Украине.
"Против качественной, системной, вакцинации никто не отрицает. Вакцина нужна - эффективная, в достаточном количестве, бесплатная, группам риска. Но мы же знаем, что от подобной той, которую закупила наша власть, вакцины AstraZeneca уже отказались 9 стран ЕС. Та же Южная Африка возвращает миллион доз. Очевидно, что закупленная вакцина требует очень тщательной проверки. Иначе - власть кидает людей еще на одни испытания", - добавила Тимошенко.
Напомним, 20 октября Верховная рада приняла постановление №4228, которую разработала команда "Батькивщины", использовав свой опыт противодействия эпидемиям.
Постановлением предусматривался пошаговый план действий для противодействия COVID-19, в частности:
- открытие единой горячей линии для сообщения о симптомах коронавируса и вызова бригады неотложной помощи;
- бесплатное проведение тестирования на дому мобильными бригадами или бригадами скорой помощи;
- обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом с корректировкой протокола под наиболее эффективного лечения;
- обеспечение бесплатными анализами, которые необходимы COVID-больным, включая компьютерную томографию;
- инвентаризация сети всех лабораторий в Украине (частных, ведомственных, коммунальных), которые могут проводить ПЦР-тесты;
- проведение 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки;
- создание в каждой больнице и пункте скорой помощи запасов минимум на 30 суток всего необходимого для лечения: кислорода, лекарств и необходимых защитных средств;
- восстановление государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечение стратегической системы защиты от эпидемий.
Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 6 792 лиц. Больше всего заражений в Житомирской области.