Тимошенко: власть не прошла "тест на коронавирус"

Мировая эпидемия коронавируса высветила тот беспорядок, какой существует в государстве, и речь не только об информационных, а прежде всего, об организационных просчетах. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о стремительном распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса. Отдельно - с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. Но, к сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и тем самым только разогнала панику", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, сейчас, когда вирус стремительно распространяется по Европе, власть продолжает делать вид, что ничего не происходит.

"Люди не знают, готова ли страна противодействовать распространению болезни, какие средства безопасности используются, подготовлены ли наши врачи, а главное - не доверяют власти, которая уже не раз соврала и доказала свою беспомощность", - добавила политик.

"Почему сегодня о медицинских вопросах говорит министр экономики? Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она управляет. И вообще, как может министр здравоохранения во время таких рисков, которые стоят перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на четырнадцать дней в Новых Санжарах и руководить по скайпу?" - добавила Тимошенко.

Тимошенко отметила, что отсутствие должной реакции и слаженных действий должностных лиц по ситуации с коронавирусом дали четко понять, что у власти нет никакого понимания, как защитить людей и как противостоять этим вызовам. Таким образом, власть не прошла "тест на коронавирус", украинцы, по сути, вынуждены защищаться сами.

"Хватит спасать репутацию власти, которой у нее уже не имеет. Спасать надо украинцев, обычных граждан, которые уже находятся в группе риска. И действовать немедленно, не мешкая, и в то же время разумно, взвешенно и профессионально", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что еще в 4 странах Европы увеличилось число зараженных коронавирусом. В частности, Великобритания заявила о двух новых случаях (всего заражены 15 человек), в Германии два новых случая (всего 21), по одному лицу инфицировались в Испании и Хорватии - количество больных в этих странах 12 и 3 соответственно.

Сегодня первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Эстонии. Кроме того, первый случай был зафиксирован в Дании. Зараженный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.