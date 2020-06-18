Тимошенко: Украине нужна профессиональная стратегия действий, а не очередная имитация

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее словам, 60% людей считают, что страна движется в неправильном направлении

Обновленная программа действий правительства - это ритуальные танцы, которые власть попытались выполнить на политической сцене. "Батькивщина" не будет поддерживать программу Кабинета министров Дениса Шмыгаля, поскольку изложенное - противоречит интересам людей.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

"Это уже третье правительство и третий премьер-министр, который работает при президенте Зеленском. И то, что мы сейчас видим, то уже и третье правительство получило, по сути, билет на выход. Ибо то, что за программу сейчас не проголосовано – это не потому что она плохая или хорошая, а потому что такой была команда президента", - заявила Тимошенко.

По ее словам, по данным последних социологических опросов, 60% людей считают, что страна движется в неправильном направлении и лишь 26% уверены, что в правильном.

"Сегодня у президента 33% поддержки, у парламента 9% и у этого правительства 9%. Поэтому сейчас находится очередная жертва, на которую власть сбрасывать ответственность за хаос в государстве, собственную беспомощность и политику, которая сознательно ведется против национальных интересов Украины и против каждого украинца. Можно только посочувствовать этому премьер-министру, который стал очередной жертвой на заклание. Он не назначил самостоятельно ни одного министра, не разработал самостоятельно ни одной тактики и стратегии, он живет в парадигме внешнего управления и теперь за это будет платить своей должностью. Украине нужна профессиональная стратегия действий, а не очередная имитация от власти", - добавила Тимошенко.

Напомним, 18 июня Верховная рада провалила обновленную программу деятельности Кабинета министров. А значит правительство не получило годовой иммунитет.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нардепы от "Слуги народа" конструктивно восприняли обновленную программу действий правительства.

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Автор: РБК-Украина