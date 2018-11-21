Тимошенко: Украина дважды за 10 лет получила "прививку от диктатуры"

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что Революция достоинства навеки вписана в летопись страны

Украина дважды за 10 лет получила "прививку от диктатуры". Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с Днем достоинства.

"Майдан – это не ландшафт, это духовный центр, точка концентрации справедливости и правды. В монархиях на площадях присягу самодержцу, в Украине на площадях рубят головы гетманам-неудачникам... Иногда – буквально, иногда – политически. На Майдане родилась новая украинская нация. Я видела, как люди впервые в жизни говорили по-украински, впервые держали руку на сердце под "Ще не вмерла". Я видела роды новой, гордой и красивой, необузданной Украины. Большой момент и Славные времена", – сказала она.

Тимошенко убеждена: Майдан показал, что простые, обычные люди могут быть выше так называемой элиты.

"Да, политики иногда предают майдан, капитализируют его достижения, пытаются вывести победу людей в кэш, в должности, в личные дивиденды. Однако Майдан сильнее политиков и политики. Майдан – это не акт, это – процесс. И каждый президент, каждый политик, каждый государственный деятель должен запомнить: Майдан не "был", Майдан – есть! Он никуда не делся, не исчез, не ушел в забвение. Он не имеет срока давности", – подчеркнула она.

По словам Тимошенко, Украина дважды за 10 лет "получила собственное прививки от диктатуры", от беззакония и безответственности политиков.

"Революция достоинства навеки вписана в летопись страны. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины, за право нации быть свободной, гордой, независимой!", – написала Тимошенко.