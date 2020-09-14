Соболев: власть должна сделать тестирование на COVID-19 бесплатным

Власть должна сделать все возможное, чтобы защитить людей в условиях ускоренного распространения коронавируса. Президент должен отчитаться перед украинцами о всех действиях по борьбе с болезнью.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

По его словам, темпы тестирование на коронавирус в стране уже ускорились, поэтому властям нужно позаботиться о том, чтобы люди имели возможность делать это бесплатно.

"800 тысяч тестов было проведено уже за последние три недели. Но сколько наши граждане отдали денег за эти тесты, которые, на мой взгляд, должны быть бесплатные. Это обязанность украинского государства, как и любого другого государства", - отметил Сергей Соболев.

Приоритетным сегодня, убежден политик, является вопрос защиты врачей, учителей, учащихся, а также обеспечение надлежащих условий обучения в условиях распространения болезни.

"К героям-врачам и младшему медицинскому персоналу сейчас добавляются герои-учителя. Кроме того, мы понимаем, что у нас тысячи учеников не имеют возможности учиться дистанционно. И не только в селах, но и в городах так же. Это связано не только с отсутствием возможности использовать интернет-соединение, но и с отсутствием средств для этого. Как эти дети учатся, получается, что они сидят дома, лишенные ключевого права на образование?" - возмутился Соболев.

Политик убежден, власть должна позаботиться и об условиях защиты для тысяч членов избирательных комиссий и избирателей, которые придут на участки 25 октября.

"ЦИК нужно принимать решение не об опросе в день выборов, которое неизвестным образом уже в третий раз попадает в повестку дня с тем же названием, но под другими номерами. Надо немедленно уполномочить ЦИК о защите тысяч граждан на избирательных участках", - отметил Соболев.

По его словам, власть недооценивает угрозу вируса, а средства на борьбу с болезнью тратит неэффективно.

"Ресурс, выделенный на борьбу с коронавирусом, к сожалению, просто разбазаренный, ибо помощь врачам, младшему медицинскому персоналу теперь уже и учителям была провалена. Но болезни нужно противостоять, и обязанность власти - защитить людей", - резюмировал политик.

Напомним, по состоянию на 14 сентября в Украине обнаружили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 2462 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях.

С начала пандемии в стране подтвердили 156 797 случаев коронавируса, 3 211 смертей, 69 543 выздоровления.