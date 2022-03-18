Тимошенко: сейчас происходит невиданное единение всего свободного мира вокруг Украины

Украина стала центром свободного мира. Наше стремление к миру поддерживают все, кто разделяет демократические ценности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По ее словам, сейчас происходит невиданное единение всего свободного мира вокруг Украины.

"Если уж зло пошло на нас атакой, то сегодня есть шанс именно в Украине, объединившись всем, покончить с этим злом раз и навсегда. Если этого не сделать, не будет гарантии, что это зло снова не упадет на мир своими бомбами и ракетами", - заявила Тимошенко.

Она также поблагодарила международным журналистам, которые приехали со всего мира для того, чтобы правдиво освещать события, происходящие в Украине.

Комментируя работу украинского парламента, Тимошенко оценила единство всех политических сил и готовность совместно работать на результат.

"Мы переплавилися в пламени войны, мы больше не делимся на политические партии - мы стали монолитной командой Украины, которая стоит у президента, у наших Вооруженных сил, и мы готовы бороться и побеждать", - заверила политик.

Кроме того, Тимошенко сообщила о направлениях работы своей команды. Так, центральный офис "Батькивщины" работает в Киеве, региональные команды - на местах. Это, в частности, работа на дипломатическом направлении, гуманитарная помощь уязвимым группам населения и, конечно, поддержка военных.

Также команда занимается вывозом больных детей из Киева и области для продолжения лечения и получения надлежащей медицинской помощи за рубеж и в западные области страны. Многие депутаты записались в тероборону и защищают Украину с оружием руках.

"Я горжусь, что я являюсь частичкой нашего славного народа. Я горжусь, что мы все – украинцы, и мы демонстрируем миру, как защищать ценности, свободу и собственное право жить. Я убеждена, что победа будет за нами! Держитесь, мои родные! Все будет хорошо", - резюмировала Тимошенко.