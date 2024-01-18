Тимошенко про розблокування Радою підписання закону про медичний канабіс: влада вбиває українців

"Мало того, що українців вбиває війна, некомпетентна й корумпована влада, тепер ще буде вбивати такий важкий наркотик як маріхуана, яка буде легалізовано законом", - заявила Тимошенко.

Вона також заявила, що своїми діями влада зараз фактично хоче, щоб Україна під час війни "стала ще й плацдармом для злочинності яка повʼязана з масштабним входженням наркомафії в Україну".

"Більше того, вони (влада, - рад.) цим не обмежуються. У Верховній раді сьогодні існують ще закони про легалізацію порнографії, одностатевих шлюбів, проституції. Це і є політика сьогоднішньої правлячої команди? Це те, що вони уготували для України? Я і наша фракція у парламенті будемо боротися проти того, щоб під час війни влада своїми діями знищувала саме майбутнє існування українського народу", - додала Тимошенко.

Що передувало

21 грудня 2023 року парламент у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.

Після цього депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу.

16 січня парламент "провалив" цю постанову, розблокувавши тим самим підписання законопроекту про медичний канабіс.