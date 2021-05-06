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Тимошенко обратилась к США с призывом помочь Украине в COVID-борьбе 

Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к США с просьбой как можно быстрее помочь Украине приобрести вакцины Pfizer для защиты граждан Украины в условиях пандемии коронавируса.

Об этом Тимошенко заявила во время встречи с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

"Сегодня чрезвычайно сложная ситуация в борьбе с COVID-19. Мы наблюдаем серьезное отставание в темпах вакцинации украинцев. Я обращаюсь к президенту и правительству США с просьбой как можно скорее помочь приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты наших граждан. Нет ничего важнее здоровья и жизни людей", - заявила Тимошенко.

Стороны также обсудили ситуацию в Украине и отношения между нашим государством и США. Отдельное внимание было уделено путям прекращения войны на Востоке Украины и возвращению оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Встреча состоялась в рамках общения Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера с председателем Верховной рады и лидерами парламентских фракций.

Напомним, сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен с визитом в Киеве. Ожидаются встречи в течение дня с высшим руководством Украины - президентом, премьер-министром, главой МИД.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины ТимошенкоВакцина от коронавирусаСоединенные Штаты Америки