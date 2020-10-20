Тимошенко: "Батькивщина" предоставила алгоритм защиты от COVID-19, дело за правительством

Команда "Батькивщины" применила весь свой опыт противодействия эпидемиям и предоставила властям профессиональный план борьбы с COVID-19, безотлагательное выполнение которого должны обеспечить президент и правительство.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на брифинге по результатам принятия своего постановления №4228 о мерах противодействия распространению COVID-19.

"Мы смогли принять те вещи, которые теперь стали обязательными для президента, для правительства, для министра здравоохранения и для власти, в том числе и на местном уровне. Команда "Батькивщины" применила весь свой успешный опыт противодействия эпидемиям и предоставила властям профессиональный план борьбы с COVID-19, безотлагательное выполнение которого должны обеспечить президент и его ставленники", - заявила Тимошенко.

Тимошенко также озвучила все детали пошагового плана действий, которые предусмотрены постановлением:

Открытие единой горячей линии для сообщения о симптомах коронавируса и вызова бригады неотложной помощи.

Бесплатное проведение тестирования на дому мобильными бригадами или бригадами скорой помощи.

Обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом с корректировкой протокола под наиболее эффективное лечение.

Обеспечение бесплатными анализами, которые необходимы больным COVID-19, включая компьютерную томографию.

Инвентаризация сети всех лабораторий в Украине (частных, ведомственных, коммунальных), которые могут проводить ПЦР-тесты.

Проведение 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Создание в каждой больнице и пункте скорой помощи запасов минимум на 30 суток всего необходимого для лечения: кислорода, лекарств и необходимых защитных средств.

Восстановление государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечения стратегической системы защиты от эпидемий.

Внесение изменений в бюджет, которые необходимы для исполнения данного постановления.

Кроме того, отметила председатель "Батькивщины", с момента принятия этого постановления правительство обязано обеспечить всем медикам, всему медицинскому персоналу 300% к окладу без учета минут, проведенных у больного пациента.

Также будет введено обязательное медицинское страхование для медиков в размере 15 прожиточных минимумов.

Стоит отметить, что постановлением №4228 Верховная рада Украины также рекомендует президенту Украины создать Национальный штаб противодействия COVID-19 и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавірусної болезни в Украине.

"Я буду настаивать, чтобы в парламенте специально создали систему контроля за выполнением этого постановления. И мы хотели бы, чтобы президент и министр здравоохранения отчитались о том, как это выполняется", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, 20 октября Рада приняла созданию штаба по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 поддержали 309 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 19 октября в Украине не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина.