Тіло немовляти знайшли біля смітника в Рівному: що відомо

Близько 02:10 ночі 29 квітня до поліції зателефонувала 62-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що біля сміттєвих баків на вулиці Кулика і Гудачека знайшла загорнуту в покривало новонароджену дитину без ознак життя.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Працівники карного розшуку оперативно встановили особу жінки, яка народила дівчинку. Зараз з нею працюють слідчі.

Тіло немовляти направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.