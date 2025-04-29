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Тіло немовляти знайшли біля смітника в Рівному: що відомо

Вівторок 29 квітня 2025 17:48
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Тіло немовляти знайшли біля смітника в Рівному: що відомо Фото: Сміттєві баки (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Рівному біля смітників виявили тіло новонародженої дитини. Правоохоронці вже встановили особу жінки, яка народила немовля.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на поліцію Рівненської області.

Близько 02:10 ночі 29 квітня до поліції зателефонувала 62-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що біля сміттєвих баків на вулиці Кулика і Гудачека знайшла загорнуту в покривало новонароджену дитину без ознак життя.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Працівники карного розшуку оперативно встановили особу жінки, яка народила дівчинку. Зараз з нею працюють слідчі.

Тіло немовляти направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві поліція розшукує 16-річну матір, яка залишила свою однорічну дитину в замкненій квартирі без нагляду. Дитину в критичному стані госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Також ми розповідали, що у місті Богуслав Київської області господар приватного будинку знайшов новонародженого хлопчика, залишеного у сумці біля свого дому. Дитину доставили до медичного закладу.

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