Не тільки штраф. Яке покарання передбачено законом за наругу над могилою військового

В ніч на 20 червня у Києві невідома жінка розгромила могили трьох полеглих захисників. Зловмисницю уже затримали, поліція відкрила справу по факту вандалізму.
РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, яке покарання передбачено законом за наругу над могилою військового.
"Осквернення могил чи пам'ятників військових в Україні карається досить серйозно і може призвести до значних штрафів або навіть позбавлення волі на тривалий термін. Такі дії розглядаються як неповага до пам'яті захисників України і розцінюються як кримінальний злочин", - каже юрист.
Зловмисника можуть звинуватити за статтею 297 Кримінального кодексу - "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".
"Частина 1 цієї статті, а саме наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, передбачає покарання у вигляді накладання штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років", - пояснює експерт.
Частина 2 цієї статті передбачає покарання за наругу над могилою, вчиненою за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів. Покарання за цей злочин - обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
"Частина 3 - наруга над могилою воїна, учасника бойових дій або іншого особливо шанованого громадянина України карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років", - говорить Франчук.
Зловмиснику також можуть інкримінувати статтю 298 - Наруга над пам'ятниками, спорудами чи місцями, що вшановують пам'ять захисників України, учасників бойових дій, жертв війни та політичних репресій.
"Частина 1 цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн) або обмеженням волі на строк до 5 років", - каже юрист.
Частина 2 передбачає за ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
"Суди в Україні неодноразово виносили рішення щодо наруги над могилами та пам'ятниками військових. Наприклад, були випадки, коли суди засуджували осіб за осквернення могил учасників АТО та пам'ятників загиблим військовим", - пояснює Франчук.
У 2022 році у Києві суд призначив штраф у розмірі 1 700 гривень чоловікові, який пошкодив пам'ятник воїнам АТО. У 2023 році в Одесі жінку засудили до 1 року умовного позбавлення волі за крадіжку з могили загиблого військового.
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