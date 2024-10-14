Не тільки через образу Кім Чен Ина. Чим викликані погрози КНДР у бік Південної Кореї

Північна Корея погрожує Південній Кореї війною не лише через критику Кім Чен Ина. Вона влаштовує демонстрацію сили.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Образили Кіма? Чому КНДР знову погрожує Південній Кореї та чи є ризик масштабної війни" .

Варто зазначити, що легітимність північнокорейського режиму багато в чому ґрунтується на підтримці виключно позитивного іміджу династії Кімів, яка править країною з моменту заснування у 1948 році.

В результаті режим вкрай чутливий до зовнішніх спроб кинути виклик культу особистості, що оточував Кім Чен Ина, а до нього - Кім Чен Іра та Кім Ір Сена (його батька та діда).

На думку голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, у Південній Кореї думали, як відповісти на "війну дрібних капостей" зі скиданням сміття, і вирішили діяти пропагандистським методом.

"Це такий сильний хід. Треба розуміти, що коли ми говоримо про КНДР, йдеться про тоталітарну державу. Де не просто культ особистості, а обожнювання Кіма. Тому листівки сприйняли як особисту образу", - розповів він.

За словами політолога, обстріли через кордон траплялися раніше, хоча й нечасто. Але тепер градус напруженості піднявся і, крім відповіді на образу вождя, Північна Корея влаштовує демонстрацію сили.

"Вони хочуть показати, що настали інші часи, що вони не бояться воювати. Що зараз за ними Росії, вони стали потужнішими і їх треба боятися. Що навіть на образи вони відповідатимуть вогнем", - додав Фесенко.