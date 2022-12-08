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Тікали і не забрали. Під Бериславом знайшли склад російських боєприпасів (фото)

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 18:00
Тікали і не забрали. Під Бериславом знайшли склад російських боєприпасів (фото) Фото: Під Бериславом знайшли склад російських боєприпасів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти розграбували сільськогосподарське підприємство під Бериславом та розташували на його території свої снаряди та боєприпаси. Правоохоронцям вдалося відшукати частину з них та вилучити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Військовослужбовці РФ під час окупації села захопили сільськогосподарське підприємство", - йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначають, що саме на ньому окупанти зберігали свої снаряди та боєприпаси. Відходячи, окупанти пошкодили майно і викрали сільгосптехніку

"Лишили по собі розгромлені господарські приміщення, боєприпаси та інші сліди перебування. Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Росіяни били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

У Херсонській області шляховики звели три переправи замість підірваних мостів

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