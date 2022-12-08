Тікали і не забрали. Під Бериславом знайшли склад російських боєприпасів (фото)

Російські окупанти розграбували сільськогосподарське підприємство під Бериславом та розташували на його території свої снаряди та боєприпаси. Правоохоронцям вдалося відшукати частину з них та вилучити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Лишили по собі розгромлені господарські приміщення, боєприпаси та інші сліди перебування. Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз", - додали у прокуратурі.

Слідчі зазначають, що саме на ньому окупанти зберігали свої снаряди та боєприпаси. Відходячи, окупанти пошкодили майно і викрали сільгосптехніку

"Військовослужбовці РФ під час окупації села захопили сільськогосподарське підприємство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Росіяни били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

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