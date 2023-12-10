"Тихий вбивця". У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом

У відомстві пояснюють, що у разі нестачі кисню та неповного згоряння палива в опалювальних приладах створюється чадний газ. Коли людина піддається його впливу, молекули чадного газу витісняють кисень з організму та призводять до отруєння.

"Найбільша небезпека полягає в тому, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим вбивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним", - уточнюють у МОЗ.

Як запідозрити отруєння чадним газом

Якщо під час нагрівання приміщення за допомогою будь-якого неелектричного приладу ви почали відчувати головний біль, нудоту, слабкість, втому, прискорене дихання, запаморочення та сплутаність свідомості, може йтися про отруєння чадним газом.

Сильний дефіцит кисню (гіпоксія) внаслідок такого отруєння може призвести до незворотних пошкоджень мозку чи серця.

Що робити у разі отруєння

Потрібно вимкнути всі неелектричні прилади та відкрити вікна, щоб провітрити приміщення, та викликати аварійну газову службу за номером 104.

Якщо у вас чи ваших близьких є ознаки отруєння чадним газом, необхідно викликати бригаду швидкої допомоги за номером 103 і вийти на свіже повітря.

"Найкраща допомога при отруєнні чадним газом - тривале вдихання кисню. Але таку терапію проводять в умовах медичного закладу", - уточнюють у МОЗ.

Як уберегтися від отруєння

Не залишайте без нагляду увімкнені газові прилади.

Для обігріву приміщення потрібно використовувати лише передбачені для цього прилади.

Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів.

У кімнаті з пічним опаленням завжди відкривайте заслінку в печі чи каміні.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, де є газові прилади.

Встановіть детектор чадного газу - прилад для визначення його концентрації у повітрі.

Не спалюйте нічого в печі чи каміні, якщо до них не підключено вентиляцію.

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