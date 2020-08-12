Тихановская уехала из Беларуси, а НАБУ объявил в розыск судью Вовка: новости за 11 августа

Коллаж РБК-Украина

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская покинула страну, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка, украинский телеведущий Сергей Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос". Подробнее о том, что произошло во вторник, 11 августа, - в материале РБК-Украина

Тихановская уехала в Литву

Главный конкурент действующей власти на выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь. Она сейчас находится в Литве. Также Тихановская записала видеообращение, где попросила своих сограждан не выходить на акции протеста. В еще одном видеообращении она заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Позже в штабе Тихановской сообщили, что за несколько часов до отъезда из Беларуси она в течение трех часов она общалась в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

Представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков". Однако, о прямых угрозах в адрес Тихановской Колесниковой неизвестно.

Тем временем на белорусских предприятиях начались массовые забастовки, в стране продолжаются протесты. Подробнее о том, что сейчас происходит в Беларуси - в материале РБК-Украина.

НАБУ объявил в розыск судью Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и глава ОАСК Павел Вовк.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В частности, в розыск были объявлены Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Сергей Остапец.

Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос"

Украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева. Он будет баллотироваться от партии "Голос".

Об этом Притула заявил во время съезда партии.

Отметим, что по последним опросам Социологической группы "Рейтинг", кандидатуру Сергея Притулы на выборах мэра столицы поддержали бы 11,6% опрошенных.

Путин заявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса. По его словам, вакцину зарегистрировали во вторник утром.

Также Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность.

Подозреваемую по делу Шеремета отпустили под домашний арест

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Кузьменко была в СИЗО восемь месяцев. 16 июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой до 13 сентября.

Сотрудника СБУ подозревают в госизмене: передал секретную информацию в конфетах

Сотруднику Службы безопасности Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Он мог передавать секретную информацию представителям спецслужбы иностранного государства через военного пенсионера, которому также объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанной в конфетах, подельнику, который намеревался его (носителя информации, - ред.) вывезти за пределы Украины", - говорится в сообщении.

В Украине прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре или ноябре

В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

В Киеве подожгли авто Андрея Богдана

В Киеве в ночь на 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану. Возгорание авто произошло в Днепровском районе столицы.

Как сообщает "Обозреватель", ЧП произошло около трех часов ночи, на место прибыли пожарные и огонь быстро потушили. Отмечается, что машину Богдана специально подожгли. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания.

Под Запорожьем люди устроили самосуд над бандой живодеров (видео)

Под Запорожьем люди решили самостоятельно наказать живодеров, которые издевались над животными и выкладывали видео в сеть. В Вольнянском районе неизвестные подожгли дом и автомобиль группы лиц, которые мучили братьев наших меньших. Дело в том, что накануне 24-летнюю девушку, которая снималась в видео порнографического характера с животными, отпустили.

Об этом сообщили на Instagram странице "Это Запорожье". "Горит дом и авто вольнянских живодеров. Организатора серьезно избили", - говорится в сообщении.

"Шахтер" разгромил "Базель" и в третий раз вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 в стадии 1/4 финала Лиги Европы, которая в сезоне 2019/20 состоит из одной игры. Команды сыграли в немецком Гельзенкирхене на нейтральном поле "Арены АуфШальке" при пустых трибунах.

Все хорошо складывалось для "горняков" сразу в первом тайме. Мораес забил быстрый гол уже на второй минуте игры. Затем мяч на свой счет записал Тайсон, пробив с рикошетом на 22 минуте.

Уже во второй половине игры все тот же Тайсон заработал пенальти, который на 75 минуте реализовал Алан Патрик. В концовке матча команды обменялись голами. Додо забил на 88 минуте, Ван Волфсвинкел отыграл один мяч уже в компенсированное время.