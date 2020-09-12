Тихановская призвала силовиков прекратить насилие в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к силовикам с просьбой прекратить насилие во время акций протеста в стране. Она призвала бойцов белорусского ОМОНа остановиться.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

Тихановская предупредила силовиков, что каждый, кто будет совершать преступления против мирных участников акций протеста и белорусского народа, понесет за это ответственность.

"Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно", - подчеркнула она.

Кроме того, оппозиционерка предложила силовикам переходить на сторону протестующих и не выполнять преступные приказы.

Отметим, сегодня в Беларуси 35-день подряд проходят массовые акции протеста. В Минске перед началом женского марша силовики начали задерживать участников акции.

Напомним, накануне Тихановская обратилась к белорусским митингующим и поддержала сегодняшние акции протеста в Беларуси.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси, а действующего президента Александра Лукашенко незаконным руководителем страны.